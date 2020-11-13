Ерохин, Заболотный и Лесовой могут сыграть против Турции в Лиге наций
Полузащитник петербургского «Зенита» Александр Ерохин, нападающий «Сочи» Антон Заболотный и полузащитник московского «Динамо» Даниил Лесовой могут сыграть за сборную России против Турции в Лиге наций. Об этом сообщает пресс-служба национальной сборной в Twitter.
Напомним, что перед товарищеским поединком с Молдавией указанные выше игроки сдали сомнительные тесты на коронавирус и были вынуждены пропустить встречу.
Напомним, что подопечные Станислава Черчесова в настоящее время возглавляют турнирную таблицу группы В3 Лиги наций.
Ранее сообщалось, что генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о состоянии здоровья защитника Айртона.
⚡️ Футболисты сборной России Александр Ерохин, Даниил Лесовой и Антон Заболотный прошли очередное тестирование на коронавирус, по итогам которого ни у одного из них не было выявлено положительных результатов.— Сборная России (@TeamRussia) November 13, 2020