Ерохин, Заболотный и Лесовой могут сыграть против Турции в Лиге наций

Полузащитник петербургского «Зенита» Александр Ерохин, нападающий «Сочи» Антон Заболотный и полузащитник московского «Динамо» Даниил Лесовой могут сыграть за сборную России против Турции в Лиге наций. Об этом сообщает пресс-служба национальной сборной в Twitter.

Напомним, что перед товарищеским поединком с Молдавией указанные выше игроки сдали сомнительные тесты на коронавирус и были вынуждены пропустить встречу.

Напомним, что подопечные Станислава Черчесова в настоящее время возглавляют турнирную таблицу группы В3 Лиги наций.

Ранее сообщалось, что генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о состоянии здоровья защитника Айртона.