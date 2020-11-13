Депутат Лебедев прокомментировал новость о том, что у Дзюбы вымогали $5 млн
Депутат Государственной думы Российской Федерации Игорь Лебедев прокомментировал новость о том, что у игрока петербургского «Зенита» Артема Дзюбы вымогали $5 млн за то, чтобы в интернете не появилось интимное видео с ним, передает «СЭ».
Напомним, 8 ноября в интернете появилось видео, на котором игрок занимался мастурбацией. Он был лишен капитанской повязки в «Зените». Наставник сборной России Станислав Черчесов не вызвал его на ноябрьские матчи национальной команды.
«Артем должен сказать четко и конкретно: «Я идиот. Это мое видео, пожалуйста, простите меня». Или сказать: «У меня взломали телефон, я пишу заявление в полицию», — сказал Лебедев.
Также Лебедев отметил, что на сегодняшний день не сделано ни того, ни другого, а потерпевший молчит.
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