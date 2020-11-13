Кучаев поделился эмоциями от дебюта за сборную
Андрей Черников
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Футболист московского ЦСКА Константин Кучаев поделился эмоциями от дебюта за сборную России, передает «Чемпионат.com».
12 ноября подопечные Станислава Черчесова сыграли вничью с Молдавией (0:0).
«Особо не волновался. У меня уже есть опыт, в том числе международных матчей и за клуб, и за молодежную сборную. Был уверен в своих силах. Будем надеяться, что сможем победить в следующих играх», — сказал Кучаев.
Ранее Александр Бородюк оценил игру молодых игроков в матче против Молдавии.