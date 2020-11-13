Избитый Широковым судья не готов пойти на мировую с игроком

Судья Никита Данченков, избитый экс-игроком петербургского «Зенита» Романом Широковым, заявил о том, что не готов пойти на мировую с футболистом, передает «Советский спорт».



Напомним, инцидент произошел 10 августа в матче любительских команд.

«Думаю, я не готов пойти с ним на мировую. Пожму ли ему руку, придется встретиться с ним на поле? Если он первым инициирует рукопожатие, то я, естественно, пожму ему руку», — сказал Данченков.

Ранее Широков поделился мнением о судебном процессе против него.