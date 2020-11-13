Боец MMA отправил соперника в нокаут мощнейшим ударом коленом в голову
Андрей Черников
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В ночь на 13 ноября в США прошел турнир по смешанным единоборствам (MMA) Bellator 252.
В одном из поединков встречались американцы Пэт Кейси и Роман Фаральдо.
Во втором раунде Фаральдо попал мощнейшим ударом в голову Кейси. Спортсмен упал, а Фаральдо принялся добивать соперника. Судья остановил бой.
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