Черчесов жестко отреагировал на вопрос о Сафонове
Андрей Черников
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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов жестко ответил журналисту Дмитрию Губерниеву на вопрос о том, почему голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов не сыграл в контрольном матче против Молдавии.
Напомним, встреча завершилась со счетом 0:0.
«Он ваш сын внебрачный? Все время о нем спрашиваете. Матвей приехал чуть подуставший. Сейчас предпочли Гильерме», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».
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