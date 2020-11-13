Черчесов жестко отреагировал на вопрос о Сафонове

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов жестко ответил журналисту Дмитрию Губерниеву на вопрос о том, почему голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов не сыграл в контрольном матче против Молдавии.

Напомним, встреча завершилась со счетом 0:0.

«Он ваш сын внебрачный? Все время о нем спрашиваете. Матвей приехал чуть подуставший. Сейчас предпочли Гильерме», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».



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