Бышовец поделился впечатлениями от матча Молдавия — Россия
Андрей Черников
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Тренер Анатолий Бышовец поделился впечатлениями от контрольного матча между сборными Молдавии и России, передают «Известия».
Встреча завершилась со счетом 0:0.
«Матч дал тренерам много информации, особенно относительно готовности вызванных из молодежной сборной игроков. Думаю, поиски усиления некоторых позиций еще продолжатся», — сказал специалист.
Ранее Станислав Черчесов отказался отвечать на вопрос об Артеме Дзюбе.