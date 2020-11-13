Бышовец поделился впечатлениями от матча Молдавия — Россия

Тренер Анатолий Бышовец поделился впечатлениями от контрольного матча между сборными Молдавии и России, передают «Известия».

Встреча завершилась со счетом 0:0.

«Матч дал тренерам много информации, особенно относительно готовности вызванных из молодежной сборной игроков. Думаю, поиски усиления некоторых позиций еще продолжатся», — сказал специалист.



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