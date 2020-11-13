«Барселона» хочет заработать €200 млн за счет киноиндустрии

«Барселона» намерена поправить свой бюджет при помощи киноиндустрии, об этом информирует журналист Сике Родригес в своем Twitter.

По информации источника, представители каталонского клуба уже провели ряд переговоров с функционерами в Голливуде. В испанской команде намерены достигнуть соглашения с несколькими компаниями из США.

При этом «Барселона» хочет получить на киноиндустрии €200 млн: €100 млн – непосредственно от какого-то проекта, еще €100 млн – от развития бизнеса в целом.

Ранее сообщалось, что «Барселона» не договорилась с футболистами о снижении зарплат.