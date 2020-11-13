Волков сразится с Оверимом на турнире UFC в феврале

Российский боец Александр Волков выйдет в октагон с нидерландским спортсменом Алистаром Оверимом, сообщает ESPN в Twitter.

Поединок возглавил турнир Абсолютного бойцовского чемпиона (UFC) и состоится 6 февраля 2021 года. Об этом проинформировал президент промоушена Дана Уайт.

Волков 32 раза побеждал в ММА при восьми поражениях. На счету Оверима — 47-18.

Ранее сообщалось, что Федор Емельяненко заявил о желании побороться за пояс Bellator.