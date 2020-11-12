Состоялась жеребьевка итогового турнира АТР
Состоялась жеребьевка итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который пройдет в Лондоне. Об этом сообщает пресс-служба организации в Twitter.
Четвертая ракетка мира Даниил Медведев на групповом этапе встретится с Новаком Джоковичем, Александром Зверевым и Диего Шварцманом.
Другой россиянин, Андрей Рублев, сыграет против Рафаэля Надаля, Доминика Тима и Стефаноса Циципаса.
Ранее сообщалось, что бывшая российская теннисистка Софья Жук рассказала о критике в свой адрес после публикации в Instagram фотографии с обнаженной грудью.
2020 #NittoATPFinals draw, 15-22 November— ATP Media Info (@ATPMediaInfo) November 12, 2020
Group Tokyo 1970
1) @DjokerNole
4) @DaniilMedwed
5) @AlexZverev
8) @dieschwartzman
Group London 2020
2) @RafaelNadal
3) @ThiemDomi
6) @StefTsitsipas
7) @AndreyRublev97