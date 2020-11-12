Состоялась жеребьевка итогового турнира АТР

Состоялась жеребьевка итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который пройдет в Лондоне. Об этом сообщает пресс-служба организации в Twitter.

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев на групповом этапе встретится с Новаком Джоковичем, Александром Зверевым и Диего Шварцманом.

Другой россиянин, Андрей Рублев, сыграет против Рафаэля Надаля, Доминика Тима и Стефаноса Циципаса.

Ранее сообщалось, что бывшая российская теннисистка Софья Жук рассказала о критике в свой адрес после публикации в Instagram фотографии с обнаженной грудью.