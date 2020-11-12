Губерниев прокомментировал несанкционированную акцию в поддержку Дзюбы
Вадим Балканов
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал несанкционированную акцию в поддержку нападающего петербургского «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы. Об этом сообщает Sport24.
По его словам, Россия является свободной страной, где каждый может в соответствии с местным законодательством устраивать или не устраивать публичные акции.
Губерниев заявил, что не видит ничего предосудительного в поступке 32-летнего форварда, и что он должен находиться в составе национальной сборной в статусе капитана.
Ранее сообщалось, что филологи решили не включать глагол «дзюбить» в словарь русского языка.