Волосожар объяснила, почему не хочет раскручивать своего ребенка, как Плющенко и Рудковская

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Татьяна Волосожар в интервью «Газете.Ru» рассказала, почему не хочет превращать свою дочь Анжелику в звезду соцсетей, как это сделали Евгений Плющенко и Яна Рудковская с их старшим сыном Александром – Гном Гномычем.

«Во-первых, у ребят другие возможности и, вероятно, другие цели. Мы сейчас не растим из Анжелики фигуристку-чемпионку. Я считаю, что все равно она должна сама к этому прийти. Мы даже не заводим Instagram дочке и не пытаемся ее как-то раскручивать.

Недавно видела рекламу программы, где Филипп Киркоров был со своими детками, Юлия Барановская. И я услышала фразу, по-моему, младшего сына Юли Арсения: «Мама — звезда, она постоянно на съемках, а я хочу, чтобы мама была рядом!»

Почему-то мне так запала в душу эта фраза. Наверное, я бы хотела, чтобы Анжелика сама понимала, чем она хочет в жизни заниматься, чтобы у нее была цель — стать кем-то. Будь-то фигуристка, дизайнер или кто угодно, но чтобы она этого хотела.

Сейчас наша главная с Максимом задача — дать ей возможность развиваться и понять, какое направление в жизни ей интересно. Поэтому делать из нее то, что она не будет чувствовать, мы не хотим. Лучше дать ребенку шанс быть собой и добиваться всех своих успехов самому», — сказала Волосожар.

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