Игрок «Ливерпуля» Гомес перенес операцию и выбыл на длительный срок

Защитник «Ливерпуля» Джозеф Гомес был прооперирован, сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что футболист перенес хирургическое вмешательство на сухожилии в левом колене 12 ноября. Ожидается, что восстановление игрока займет большую часть сезона.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Гомес принял участие в семи матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о травме защитника «Ливерпуля».