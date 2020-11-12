Собянин назвал допустимую заполняемость стадионов в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что футбольные и хоккейные матчи в столице могут проходить с заполняемостью трибун не более чем на 25%.

По словам Собянина, не все спортивные сооружения города соответствуют требованиям безопасности в период пандемии коронавируса. Мэр Москвы отметил, что при организации спортивного мероприятия необходимо смотреть на его значимость.

«Если какой-то футбольный или хоккейный матч транслируется по телевидению, его видит вся страна, должна быть создана какая-то атмосфера праздника. Такие мероприятия, скорее всего, мы разрешим, но при соблюдении требований и заполнении трибун не более 25%», — заявил Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Российская премьер-лига (РПЛ) отреагировала на новые ограничения в Москве.