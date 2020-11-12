Япония может отменить карантин для спортсменов и зрителей на Играх-2020

Генеральный секретарь оргкомитета Олимпийских игр — 2020 в Токио Тосиро Муто заявил, что спортсмены и зрители, которые прибудут в Японию из стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой, могут быть освобождены от обязательного двухнедельного карантина.

«Мы подтвердили свое намерение освободить приезжающих от необходимости проходить двухнедельный период самоизоляции в случае, если они прибывают из стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой», — приводит слова Муто Kyodo.

Олимпийские игры пройдут в японской столице с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Ранее сообщалось, что игроки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) смогут выступить на Олимпийских играх — 2020 в Токио.