14 стран призвали к реформе WADA

Спортсмены и представители антидопинговых агентств 14 стран выступили за реформу Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В заявлении, опубликованном на официальном сайте Норвежского антидопингового агентства, отмечается, что организация должна стать более независимой. Также спортсмены и представители национальных антидопинговых агентств хотят большего представительства в агентстве.

«WADA неоднократно заявляло, что его приоритетом является расширение прав и возможностей спортсменов. Но при этом агентство не предоставляет им того, чего они заслуживают», — отмечается в заявлении.

Письмо подписали представители Австралии, Австрии, Канады, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Латвии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Великобритании и США.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выступил с заявлением по итогам слушаний по иску WADA против Российского антидопингового агентства (РУСАДА).