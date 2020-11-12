Муса подтвердил возвращение в Европу

Бывший нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса Муса подтвердил свое возвращение в Европу, передает Brila.

По словам нападающего, в ближайшее время он сообщит имя своего нового клуба. Муса отмечает, что подходят к завершению все необходимые процессы для перехода.

«Надеюсь вернуться в Европу как можно скорее», — сказал он.

Ахмед Муса — трехкратный чемпион России в составе ЦСКА.

Ранее сообщалось, что Муса может вернуться в ЦСКА.