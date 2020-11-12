Муса подтвердил возвращение в Европу
Карен Саркисян
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Бывший нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса Муса подтвердил свое возвращение в Европу, передает Brila.
По словам нападающего, в ближайшее время он сообщит имя своего нового клуба. Муса отмечает, что подходят к завершению все необходимые процессы для перехода.
«Надеюсь вернуться в Европу как можно скорее», — сказал он.
Ахмед Муса — трехкратный чемпион России в составе ЦСКА.
Ранее сообщалось, что Муса может вернуться в ЦСКА.