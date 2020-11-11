Опубликована первая фотография Марадоны после операции
Антон Борисов
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Личный врач чемпиона мира по футболу Диего Марадоны Леопольдо Луке опубликовал в Instagram фотографию аргентинца после операции.
3 ноября у экс-футболиста диагностировали субдуральную гематому головного мозга. На следующий день он был прооперирован.
На снимке Марадона сидит в больничной одежде с перевязанной головой и держит за руку своего личного врача.
Ранее сообщалось, что Марадона выписан из больницы.