Опубликована первая фотография Марадоны после операции

Личный врач чемпиона мира по футболу Диего Марадоны Леопольдо Луке опубликовал в Instagram фотографию аргентинца после операции.

3 ноября у экс-футболиста диагностировали субдуральную гематому головного мозга. На следующий день он был прооперирован.

На снимке Марадона сидит в больничной одежде с перевязанной головой и держит за руку своего личного врача.

Ранее сообщалось, что Марадона выписан из больницы.