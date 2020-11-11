Черчесов рассказал, кто заменит Дзюбу в сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, кто заменит нападающего Артема Дзюбу в ноябрьских матчах.

В ночь на 8 ноября в интернет попало интимное видео с участием футболиста. После появления ролика в сети Черчесов принял решение не вызывать игрока в расположение национальной команды.

«У нас и Заболотный был, и Соболев здесь. Сегодня Чалов влился удачно в команду. У нас еще сегодня день. Будем еще соперника изучать. Что будет правильно, то и сделаем. Один игрок выбывает — его должны менять. Каждый свое что-то привносит», — цитирует специалиста официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Ранее сообщалось, что трое футболистов сборной России сдали сомнительные тесты на коронавирус.