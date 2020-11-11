Отец Месси отреагировал на информацию о контактах с «ПСЖ»

Отец и агент нападающего «Барселоны» Лионеля Месси Хорхе прокомментировал информацию о том, что он контактировал с представителями «Пари Сен-Жермен».

Ранее сообщалось, что французский клуб планирует подписать контракт с аргентинцем и связался с отцом игрока.

«Хватит выдумывать! Это ложная информация», — цитирует Хорхе Месси Mundo Deportivo.

После неудачного сезона аргентинец уведомил клуб о своем желании досрочно разорвать контракт. Пункт об одностороннем расторжении соглашения прописан в трудовом договоре нападающего. По информации СМИ, в подписании игрока был заинтересован «Манчестер Сити», однако команда не планирует выплачивать за игрока отступные, сумма которых составляет €700 млн. «Барселона» отказала Месси в расторжении контракта.

4 сентября футболист заявил, что останется в клубе еще на один сезон.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Месси принял участие в семи матчах, в которых забил три мяча.