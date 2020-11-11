Умер заслуженный тренер России по биатлону Челюканов

Заслуженный тренер России Геннадий Челюканов умер в возрасте 80 лет, сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России.

Специалист начал тренерскую деятельность в 1967 году. Среди его воспитанников — олимпийские чемпионы Сергей Булыгин, Светлана Ишмуратова, Анна Богалий и другие.

«Память о замечательном тренере и выдающемся подвижнике сохранят в душе и сердце многие тысячи спортсменов и тренеров, которым посчастливилось работать с Геннадием Егоровичем», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что советский и российский тренер по фигурному катанию Игорь Москвин скончался в возрасте 91 года.