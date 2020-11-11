Защитник «Спартака» Айртон заразился коронавирусом

Защитник московского «Спартака» Айртон заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте Бразильской конфедерации футбола.

Футболист сдал тест, находясь в расположении олимпийской национальной команды. В настоящее время он находится в самоизоляции. Игрок не поможет своей сборной в товарищеских матчах против Южной Кореи (14 ноября) и Египта (17 ноября).

В нынешнем сезоне Айртон принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что трое футболистов сборной России сдали сомнительные тесты на коронавирус.