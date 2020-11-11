Сборная Финляндии сенсационно обыграла национальную команду Франции
Карен Саркисян
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Сборная Финляндии обыграла национальную команду Франции в товарищеском матче.
Встреча проходила на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени и завершилась со счетом 2:0.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.
В составе сборной Финляндии отличились Маркус Форсс и Онни Валакари.
Футбол. Товарищеский матч
Франция — Финляндия — 0:2
Голы: 0:1 — Форсс, 28; 0:2 — Валакари, 31.
Ранее сборные Турции и Хорватии сыграли вничью в товарищеском матче.