Черчесов рассказал о ситуации с тестами на коронавирус в сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о ситуации с тестами на коронавирус в национальной команде.

По словам Черчесова, то, что запланировал тренерский штаб сборной, команда выполнила. Тренер отметил, что план национальной команды корректируется по тому состоянию, в котором приезжают футболисты.

«Тест показал, что три футболиста не смогут сыграть.

Не можем вызывать футболистов, которые не прошли тест Союза европейской футбольной ассоциации (УЕФА). Молодежная команда здесь, поэтому мы взяли нападающего. Созвонился с Галактионовым и Чалов перешел к нам», — сказал он.

Матч Молдавия — Россия состоится 12-го ноября. Начало — в 20:00 по мск.

Ранее трое футболистов сборной России сдали сомнительные тесты на коронавирус.