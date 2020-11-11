Нападающий «Спартака» рассказал о смерти матери

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал о смерти своей матери, передает Sport24.

Напомним, что в матче первого тура Российской премьер-лиги «Спартак» — «Сочи» (2:2) Соболев забил мяч и не сдержал слез.

По словам Соболева, последний разговор с матерью у него состоялся, когда его не вызвали в сборную России. Нападающий отмечает, что мать позвонила и попросила его не переживать, уверяя, что все наладится.

«Врачи говорили, что ей надо постоянно проверяться. Но она не делала этого. Никому не говорила о своем состоянии, всегда говорила, что все хорошо», — сказал он.

Напомним, что после 14 туров туров Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Спартак» имеет 28 очков и идет на третьей строчке в турнирной таблице. Первое место занимает московский ЦСКА.

Ранее состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка России.