Нападающий «Спартака» рассказал о «Порше», купленном у Кокорина

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о «Порше», купленном у своего партнера по московской команде Александра Кокорина, передает Sport24.

По словам Соболева, он выплатил деньги Кокорину за «Порше», но особо на нем не ездит. Нападающий рассказывает, что с детства любил «Need for Speed» и всегда хотел такую машину.

«Была мечта. Исполнилась», — добавил он.

Напомним, что после 14 туров туров Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Спартак» имеет 28 очков и идет на третьей срочке в турнирной таблице. Первое место занимает московский ЦСКА.

Ранее состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка России.