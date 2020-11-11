Нападающий сборной России сдал положительный тест на коронавирус
Карен Саркисян
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Нападающий футбольного клуба «Сочи» и сборной России Антон Заболотный сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Sport24.
Напомним, что 11-го ноября нападающий московского ЦСКА Федор Чалов был вызван в сборную России по футболу.
Российской команде предстоит сыграть три выездных матча.
12-го ноября состоится товарищеская встреча со сборной Молдовии.
15-го и 18-го ноября — игры против сборных Турции и Сербии в рамках Лиги наций.
Ранее сообщалось, что Чалов вызван в сборную России.