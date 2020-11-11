Боец MMA отреагировал на сообщение «30-0» от менеджера Хабиба

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Альберт Туменов отреагировал на сообщение «30-0» от Али Абделазиза, который является менеджером чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, передает «Чемпионат.com».

По мнению бойца, Абделазиз интригует людей. Туменов считает, что Нурмагомедов сказал свое последнее слово.

«Али подогревает интерес. Не думаю, что Хабиб будет еще раз драться», — добавил он.

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении профессиональной карьеры после победы над американский бойцом Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. У россиянина 29 побед в 29 боях в MMA.

Ранее менеджер Хабиба намекнул на возвращение бойца в октагон.