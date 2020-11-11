Агент нападающего ЦСКА рассказал об интересе «Милана» и «Интера»

Агент Пабло Каро, который представляет интересы аргентинского нападающего московского ЦСКА Адольфо Гайча, рассказал об интересе «Милана» и «Интера» к игроку, передает Metaratings.

По словам агента, как только Гайчу исполнилось 18 лет, стало понятно, что игроку необходимо уехать в Европу, и как можно скорее. Каро отмечает, что нападающий доказал своей игрой в Аргентине, что достоин перехода в большой европейский клуб, такой как ЦСКА.

«ЦСКА — большая команда, которую знают во всем мире.

Гайчем также интересовались «Милан» и «Интер». В один момент «Интер» был готов закрыть сделку, но потом начались трудности, связанные с пандемией коронавируса», — сказал он.

Адольфо Гайч перешел в ЦСКА из аргентинского «Сан Лоренсо» летом 2020-го года за €8,5 млн. В 10 матчах за московский клуб он забил один мяч.

После 14 туров туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА имеет 31 очко и идет на первом месте в турнирной таблице.

Ранее состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка России.