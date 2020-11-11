Консультант «Спартака» рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом

Консультант московского «Спартака» Леонид Трахтенберг на своей странице в Twitter рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом.

Консультант рассказывает, что в 90-х в «Спартаке» его свела судьба с таджикским нападающим Мухсином Мухамадиевым. По словам Трахтенберга, на вопрос «Как себя чувствуешь?» Мухамадиев всегда отвечал: «Ничего себе, так, средне».

«Тогда это было смешно, но нынче не нахожу лучше слов, для того чтобы описать свое состояние. Всем спасибо!» — написал он.

Леонид Трахтенберг занимал пост директора московского «Спартака» по связям с общественностью в период с 2016-го по 2019-й год.

После 14 туров РПЛ «Спартак» имеет 28 очков и идет на третьем месте в турнирной таблице. Первое место занимает московский ЦСКА.

Ранее состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка России.