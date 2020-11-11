Комиссионер НХЛ рассказал о нескольких вариантах начала сезона
Андрей Черников
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Комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Бэттмен рассказал о нескольких вариантах начала сезона, передает сайт турнира.
Из-за пандемии коронавируса прорабатывается возможность изменения состава дивизионов, создания временных «пузырей» и сокращенное расписание.
Также он отметил, что если будут созданы «пузыри», то команды будут въезжать и выезжать из них.
Напомним, действующим обладателем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг».