Вратарь сборной Бельгии заразился коронавирусом
Андрей Черников
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Вратарь сборной Бельгии Томас Камински заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба национальной команды в Twitter.
Отмечается, что голкипер покинул расположение сборной. Камински пока не дебютировал за бельгийцев.
11 ноября Бельгия проведет товарищеский матч против Швейцарии.
Ранее президент миланского «Интера» Джузеппе Маротта призвал бойкотировать матчи национальных сборных.
UPDATE: @kaminski26 left the group due to a positive Covid-19 test.— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) November 10, 2020