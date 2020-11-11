Вратарь сборной Бельгии заразился коронавирусом

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Вратарь сборной Бельгии Томас Камински заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба национальной команды в Twitter.

Отмечается, что голкипер покинул расположение сборной. Камински пока не дебютировал за бельгийцев.

11 ноября Бельгия проведет товарищеский матч против Швейцарии.

Ранее президент миланского «Интера» Джузеппе Маротта призвал бойкотировать матчи национальных сборных.