Бывший капитан «Амкара» негативно высказался об интимном видео Дзюбы
Андрей Черников
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Бывший капитан пермского «Амкара» Алексей Попов негативно высказался об интимном видео игрока петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.
Напомним, 8 ноября в интернет попал ролик, на котором футболист занимается мастурбацией.
«Да, Артемка, удивил. Вроде элитный спортсмен. Ни кубиков, ни страсти в глазах. Ну, для РПЛ пойдет, а вот в Лиге чемпионов делать нечего», — написал игрок в Facebook.
Ранее Евгений Малкин поддержал Дзюбу после скандала с видео.