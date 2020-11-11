Бывший капитан «Амкара» негативно высказался об интимном видео Дзюбы

Бывший капитан пермского «Амкара» Алексей Попов негативно высказался об интимном видео игрока петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.

Напомним, 8 ноября в интернет попал ролик, на котором футболист занимается мастурбацией.

«Да, Артемка, удивил. Вроде элитный спортсмен. Ни кубиков, ни страсти в глазах. Ну, для РПЛ пойдет, а вот в Лиге чемпионов делать нечего», — написал игрок в Facebook.



Ранее Евгений Малкин поддержал Дзюбу после скандала с видео.