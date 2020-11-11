Российский игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Евгений Малкин рассказал секрет успеха личной жизни.

Напомним, спортсмен женат на Анне Костеровой.

«Аня раньше устраивала движуху, когда собиралась на работу. Сейчас она научилась делать это тихо, всегда уходит в другую комнату. Залог успеха личной жизни — чтобы муж высыпался», — сказал Малкин в эфире «Матч ТВ».



Ранее Малкин поддержал Артема Дзюбу после скандала с видео.