Грушевский высказался о невызове Дзюбы в сборную
Андрей Черников
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Артист Михаил Грушевский высказался о невызове футболиста петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в сборную России, передает «СЭ».
Напомним, 8 ноября в интернете появилось видео, на котором игрок занимается мастурбацией.
«Правильно ли сделал Станислав Черчесов? Да. Мудрый шаг. Небольшая пауза и ментальная перезагрузка пойдут Дзюбе только на пользу», — сказал Грушевский.
Ранее Евгений Малкин поддержал Дзюбу после скандала с видео.