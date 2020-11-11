Грушевский высказался о невызове Дзюбы в сборную

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Артист Михаил Грушевский высказался о невызове футболиста петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в сборную России, передает «СЭ».

Напомним, 8 ноября в интернете появилось видео, на котором игрок занимается мастурбацией.

«Правильно ли сделал Станислав Черчесов? Да. Мудрый шаг. Небольшая пауза и ментальная перезагрузка пойдут Дзюбе только на пользу», — сказал Грушевский.

Ранее Евгений Малкин поддержал Дзюбу после скандала с видео.