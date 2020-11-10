Дубль Бакоша принес «Спартаку» победу над ЦСКА в матче КХЛ

«Спартак» в овертайме переиграл ЦСКА в московском дерби в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая на «ЦСКА Арене», завершилась со счетом 4:3 в пользу красно-белых. В составе победителей дубль оформил Мартин Бакош, также отличились отличились Сергей Широков и Артем Сериков. У армейцев шайбы забросили Николай Голдобин, Максим Мамин и Антон Слепышев.

В следующем матче «Спартак» на выезде встретится с подольским «Витязем», а ЦСКА примет уфимский «Салават Юлаев».

Ранее сообщалось, что петербургский СКА одержал победу над хельсинским «Йокеритом».

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва, Россия) — «Спартак» (Москва, Россия) — 3:4 (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)