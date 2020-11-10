В «ПСЖ» допустили возможность приобретения Роналду

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо не исключил, что клуб попытается приобрести нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Сегодня в футболе можно допустить все что угодно. Может завтра Криштиану Роналду проснется с мыслью, что ему хочется поиграть где-то еще. Кто сможет его приобрести? Претендентов не так много, и «ПСЖ» входит в их ряд», — приводит слова Леонардо официальный сайт клуба.

Роналду перешел в «Ювентус» из мадридского «Реала» в 2018 году. В нынешнем сезоне чемпионата Италии он принял участие в четырех матчах, в которых забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» может продать Роналду летом 2021 года.