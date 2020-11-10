Левандовски признан лучшим футболистом года по версии Goal

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Футбольный портал Goal опубликовал рейтинг 25 лучших футболистов 2020 года. Список составлялся по итогам опроса журналистов 44 региональных отделов издания.

Первое место в рейтинге занял нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски. Вторым стал полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне. На третьей строчке расположился капитан «Барселоны» Лионель Месси.

Также в пятерку лучших попали форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар и нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» может продать португальского футболиста летом 2021 года.

Лучшие игроки года по версии Goal:
1. Роберт Левандовски («Бавария»)
2. Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»)
3. Лионель Месси («Барселона»)
4. Неймар («ПСЖ»)
5. Криштиану Роналду («Ювентус»)