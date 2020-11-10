Левандовски признан лучшим футболистом года по версии Goal
Футбольный портал Goal опубликовал рейтинг 25 лучших футболистов 2020 года. Список составлялся по итогам опроса журналистов 44 региональных отделов издания.
Первое место в рейтинге занял нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски. Вторым стал полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне. На третьей строчке расположился капитан «Барселоны» Лионель Месси.
Также в пятерку лучших попали форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар и нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» может продать португальского футболиста летом 2021 года.
Лучшие игроки года по версии Goal:
1. Роберт Левандовски («Бавария»)
2. Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»)
3. Лионель Месси («Барселона»)
4. Неймар («ПСЖ»)
5. Криштиану Роналду («Ювентус»)