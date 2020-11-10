Московские клубы обязали согласовывать с властями проведение матчей со зрителями

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте опубликовал очередные ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции, которые также коснутся проведения спортивных мероприятий.

Новые ограничения в Москве будут действовать с 13-го ноября до 15-го января 2021-го года.

«Проведение массовых спортивных мероприятий с участием зрителей разрешается только при условии согласования с департаментом спорта города Москвы», — говорится в заявлении.

Напомним, что в некоторых регионах России запрещено проводить спортивные мероприятия со зрителями.

Ранее нападающий ЦСКА высказался о лидерстве армейцев в РПЛ.