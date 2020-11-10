Агент полузащитника сборной России рассказал о переговорах с «Барселоной»

Олег Артемов, агент полузащитника сборной России и футбольного клуба «Монако» Александра Головина, рассказал о переговорах с каталонской «Барселоной» и ПСЖ, передает «Спорт-Экспресс».

По словам агента, у него были предварительные разговоры и контакты с представителями «Барселоны» и ПСЖ по поводу Головина. Артемов отмечает, что испанский и французский клуб выясняли сумму, которая позволит им приобрести полузащитника.

«Головин хорошо известен в Европе. Представители «Барселоны» и ПСЖ сказали, что футболист очень интересный и будут дальше за ним следить», — сказал он.

Напомним, что Александр Головин в 2018-м году перешел из московского ЦСКА в «Монако».

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