Олимпийская чемпионка поддержала Дзюбу
Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина на своей странице в Instagtam поддержала игрока петербургского «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу.
По словам спортсменки, в современном мире, когда базу с личными данными людей можно легко купить, а взлом электронной почты стал привычным делом, не стоит удивляться подобным сливам. Шишкина отмечает, что подобное происходит не только со звездами и уверена в том, что вне зависимости от статуса человека, в душе одинаково гадко всем.
«Если человек не причиняет зла окружающим, то не надо его «сжигать на костре». Когда в следующий раз решите заклеймить кого-то позором, посмотрите в зеркало», — написала она.
Напомним, что в социальных сетях с 8-го ноября начало распространяться видео интимного характера с участием Дзюбы, в результате чего игрок не был вызван на ноябрьские матчи сборной России.
Ранее сообщалось, что экс-партнер Дзюбы по «Спартаку» поделился мнением о сливе интимного видео.
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А вы знаете, что такое двухфакторная аутентификация?�� ⠀ В современном мире, когда базу с личными данными тысяч людей можно просто купить, а взлом электронной почты и вотсап стали привычным делом - удивляться сливам интимных видео не приходится����♀️ ⠀ Причём это происходит не только со звёздами, а со всеми, просто про звёзд пишут. Уверена, что вне зависимости от известности и неизвестности человека, в душé одинаково гадко всем. ⠀ Эти случаи лично меня заставляют задуматься не столько о самом факте взлома и распространения, а о том, что нужно сменить пароли на почте. Чего и вам советую. Проверьте все ли возможные способы безопасности используете вы? ⠀ В сториз я устроила для вас небольшой опрос, про то, правильно ли отстранять Артёма Дзюбу от сборной, лишать капитанской повязки и клеймить позором или же в его видео нет ничего предосудительного? Больше 80% (530 человек) ответили, что на видео то - норма. И признаюсь, что я очень рада, что мои подписчики не ханжи. ⠀ Я думаю, что это отстранение даже пойдёт в какой-то степени на пользу Артёму. Надеюсь, что сменит пароли и поставит двухфакторную аутентификацию�� Страсти улягутся, споры поутихнут и его снова вызовут в сборную. Я в этом уверена. А он стал только популярнее за эти несколько дней�� ⠀ Кстати, очень большой процент моих подписчиков, которые проголосовали за его отстранение - мужчины. Ребят, вы серьёзно?�� У меня объяснение только такое: либо он вам просто, как человек не нравится, либо вы посчитали, что его��, лучше, чем ваш. ⠀ Моё мнение: если человек не причиняет зла другим и не несёт разрушение в массы, то я не думаю, что его надо «сжигать на костре». И, да, когда в следующий раз вы решите заклеймить кого-то позором, просто посмотрите в зеркало�� ⠀ ��Ну что, ребята, дадим жару в комментариях?