Трусова и Плющенко перепутали вокзалы и опоздали на поезд в Москву

Победительница очередного этапа Кубка России по фигурному катанию в Казани Александра Трусова вместе со своим наставником Евгением Плющенко перепутали вокзалы и опоздали на поезд в Москву. Об этом сообщает «СЭ».

По информации источника, команда приняла решение вернуться в отель и провести предстоящую ночь в Татарстане.



Напомним, что за произвольную программу спортсменка набрала 171,21 балла. По сумме двух программ ее оценка составляет 248,63 балла.

Ранее сообщалось, что Александра Трусова превзошла показатели двух мировых рекордов.