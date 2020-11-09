Стала известна бригада арбитров на матч Молдавия — Россия

Контрольный матч между сборными Молдавии и России обслужит румынская бригада арбитров во главе с Раду Петреску из Румынии, передает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Помогать Петреску будут Раду Гингуляк и Мирча Михаил Григориу.

Встреча состоится 12 ноября в Кишиневе.



Ранее сообщалось о том, что Станислав Черчесов не общался с Артемом Дзюбой по поводу его невызова в сборную.