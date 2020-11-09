Стала известна бригада арбитров на матч Молдавия — Россия
Андрей Черников
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Контрольный матч между сборными Молдавии и России обслужит румынская бригада арбитров во главе с Раду Петреску из Румынии, передает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Помогать Петреску будут Раду Гингуляк и Мирча Михаил Григориу.
Встреча состоится 12 ноября в Кишиневе.
Ранее сообщалось о том, что Станислав Черчесов не общался с Артемом Дзюбой по поводу его невызова в сборную.