Бестемьянова восторженно отреагировала на выступление Трусовой в Казани

Олимпийская чемпионка 1982 года по фигурному катанию Наталья Бестемьянова прокомментировала выступление Александры Трусовой на казанском этапе Кубка России, передает Sport24.

Напомним, Трусова стала победительницей соревнований.

«Трусова — просто фантастика! Мы мечтали увидеть от Саши такое выступление. Она сделала все, что от нее требовалось. Это огромная нагрузка как физическая, так и психологическая», — сказала Бестемьянова.



Ранее Трусова превзошла показатели двух мировых рекордов.