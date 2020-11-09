Бестемьянова восторженно отреагировала на выступление Трусовой в Казани
Андрей Черников
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Олимпийская чемпионка 1982 года по фигурному катанию Наталья Бестемьянова прокомментировала выступление Александры Трусовой на казанском этапе Кубка России, передает Sport24.
Напомним, Трусова стала победительницей соревнований.
«Трусова — просто фантастика! Мы мечтали увидеть от Саши такое выступление. Она сделала все, что от нее требовалось. Это огромная нагрузка как физическая, так и психологическая», — сказала Бестемьянова.
Ранее Трусова превзошла показатели двух мировых рекордов.