Трусова превзошла показатели двух мировых рекордов

Фигуристка Александра Трусова стала победительницей этапа Кубка России, который проходил в Казани. За произвольную программу спортсменка набрала 171,21 балла. По сумме двух программ ее оценка составляет 248,63 балла.

Эти цифры выше, чем мировые рекорды, но они не будут учитываться из-за того, что соревнования проходят не под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

Напомним, Трусовой принадлежит мировой рекорд в короткой программе (166,62). Алена Косторная является рекордсменкой по сумме двух программ (247,59).



Ранее Косторная критически высказалась о своем выступлении на этапе КР.