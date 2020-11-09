Футболист московского ЦСКА Константин Кучаев рассказал об эмоциях от вызова в сборную России, передает пресс-служба сборной России в YouTube.

«Пока впечатлений особых не испытываю. Чувствуется, что здесь другой уровень подготовки и тренерского штаба. Видно, что здесь ко всему по-другому относятся», — сказал Кучаев.

12 ноября команда встретится с Молдавией в контрольной игре. В Лиге наций сборная России проведет два поединка. 15 ноября команда сыграет на выезде с Турцией, а 18 ноября в Белграде проведет матч с Сербией.



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