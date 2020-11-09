Игрока «Локомотива» Смолова могут выставить на трансфер
Андрей Черников
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Футболист московского «Локомотива» Федор Смолов может зимой покинуть команду, передает «Чемпионат.com» со ссылкой на источник.
«В клубе не очень довольны игрой Смолова. Зимой, с большой долей вероятности, он будет выставлен на трансфер. В крайнем случае, с ним просто могут расторгнуть контракт», — сказал источник.
В текущем сезоне Смолов провел 12 матчей, забив три мяча.
Ранее «Локомотив» продлил серию без побед до шести матчей.