Игрока «Локомотива» Смолова могут выставить на трансфер

Футболист московского «Локомотива» Федор Смолов может зимой покинуть команду, передает «Чемпионат.com» со ссылкой на источник.

«В клубе не очень довольны игрой Смолова. Зимой, с большой долей вероятности, он будет выставлен на трансфер. В крайнем случае, с ним просто могут расторгнуть контракт», — сказал источник.

В текущем сезоне Смолов провел 12 матчей, забив три мяча.



Ранее «Локомотив» продлил серию без побед до шести матчей.