Черчесов не общался с Дзюбой по поводу его невызова в сборную

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов признался в том, что не общался с Артемом Дзюбой по поводу его невызова в национальную команду, передает RT/

«Я с Дзюбой не разговаривал, но члены тренерского штаба связывались с ним. Он изначально знал о моем решении», — сказал Черчесов.



Напомним, 8 ноября в интернете появилось интимное видео с участием Дзюбы.

Ранее Владислав Радимов объяснил невызов Дзюбы в сборную России.