Бывший наставник «Динамо» прокомментировал невызов Дзюбы в сборную

Бывший наставник московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал невызов форварда Артема Дзюбы в сборную России на ноябрьские матчи, передает Sport24.

Напомним, в ночь на 8 ноября в интернет попало интимное видео с участием футболиста. После появления ролика в сети главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не вызывать игрока в расположение национальной команды, а в «Зените» форварда лишили капитанской повязки.

«Это абсолютно правильное решение Черчесова. Артему сейчас нужно успокоиться. Так и он не будет отвлекаться, и команда. Эта пауза пойдет ему только на пользу», — сказал Хохлов.

Ранее фанаты «Зенита» обвинили Дзюбу в наплевательском отношении к клубу.