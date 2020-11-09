Волочкова поддержала Дзюбу после скандала с интимным видео

Люди, которые взломали телефон нападающего «Зенита» Артема Дзюбы и выложили в сеть его интимное видео, страдают от недостатка любви и зависти к чужим успехам, считает балерина Анастасия Волочкова. Свое мнение она высказала в беседе с «Газетой.Ru».

«У большинства проблема с тем, чтобы быть любимыми. От отсутствия любви и полноценной сексуальной жизни люди становятся злыми. Вот и суют свой нос в замочные скважины и постели других людей. Множество женщин мечтали бы оказаться в объятиях такого мужчины, как Артем: красивого, статного, спортивного, сильного, известного и сексуального», — сказала она.

По словам Волочковой, каждый человек имеет право на свою личную жизнь. «Этот человек приносит славу России. Его личная жизнь — это его жизнь, его право», — добавила спортсменка.

Ранее модель и телеведущая Виктория Лопырева предположила, что слив ролика мог стать результатом спланированной атаки на футболиста. По ее словам, на это указывают «идеально» подобранное время публикации и синхронность распространения видеозаписи.

В субботу, 7 ноября, в интернете появилось видео интимного характера, где запечатлен Дзюба. После этого тренерский штаб сборной России принял решение не вызывать футболиста на ноябрьский сбор команды.

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